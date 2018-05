A tre anni di distanza da "Chaos and the calm", piccolo gioiellino folk-rock, il cantautore britannico torna con un nuovo album, "Electric light". E rompe con il suo passato: ecco perché.

Le differenze rispetto al disco del 2015 ci sono, e si sentono, ma non sono così drastiche come aveva lasciato intendere James Bay con il primo singolo. Rispetto a "Chaos and the calm", "Electric light" - che il cantautore britannico ha registrato a Londra insieme a Jon Green, con il quale aveva collaborato all'inizio della sua carriera: ma nel disco c'è anche lo zampino di Paul Epworth - è un album diverso soprattutto a livello di mood: quello era un disco più intimista, da ascoltare in cuffia chiusi nella propria camera in un giorno di pioggia, con le serrande abbassate; questo, invece, è un album che dà una bella carica, molto più rock'n'roll e meno cantautorale.