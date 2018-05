Cardi B ha condiviso online il nuovo video per la sua canzone "Be Careful”, presente nel debutto discografico della rapper del Bronx “Invasion of Privacy”, uscito lo scorso aprile.

Il video diretto da Jora Frantzis, segue le clip già pubblicate per i singoli "Bartier Cardi" e "Bodak Yellow". Lo potete guardare qui di seguito:

Di recente, Cardi s i è unita a Jennifer Lopez e DJ Khaled per la loro nuova canzone "Dinero" e ha collaborato nel brano "Girls" di Rita Ora con Charli XCX e Bebe Rexha.