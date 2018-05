Il batterista dei Black Sabbath Bill Ward ha rilasciato una intervista a MusicRadar nella quale ha ricordato i suoi trascorsi nella leggendaria metal band inglese.

E’ tornato affettuosamente con la memoria ai tempi in cui durante i tour erano talmente stanchi che dormivano fino a venti minuti prima del concerto per riaddormentarsi nuovamente subito dopo.

Ha detto Ward:

"Una delle cose che amavo dei Black Sabbath quando eravamo on the road è che c'erano delle volte che eravamo in viaggio da così tanto tempo che eravamo davvero stanchi ed esausti. Dovevamo esibirci ed eravamo così stanchi che ci addormentavamo nei camerini. Il nostro road manager entrava e diceva, ‘20 minuti, ragazzi’. Oggi devo essere sveglio almeno due ore prima di uno spettacolo. Allora, erano 20 minuti. Tutto quello che volevamo era andare a dormire per qualche giorno."

Ward ha sempre ammirato la tenacia della sua band a quei tempi.

"A prescindere dagli infortuni saremmo saliti sul palco e non appena eravamo ​​lì era come, bam! Venivamo colpiti da una forza incredibile. La band sul palco si ravvivava come se qualcuno ci avesse acceso. Quando finivamo tornavamo nel camerino e ci stendevamo di nuovo come prima di salire sul palco. Il concerto era sempre la priorità. Non ci siamo mai arresi."

Gli è stato anche chiesto quale sia stato il miglior consiglio mai avuto: