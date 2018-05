I Guns N’ Roses hanno condiviso un video inedito di “It's So Easy”. La clip arriva prima della ristampa, in box, del loro primo album, "Appetite For Destruction", la cui uscita è prevista per il 29 giugno.

Questo video è stato girato durante un concerto della band di Axl e Slash tenutosi al Cathouse di Los Angeles nel 1989 e alterna le riprese dal vivo con alcune scene di sesso sgangherate. Leggenda vuole che il video sia stato originariamente rifiutato da MTV e che sia stato dimenticato in un archivio per quasi 30 anni.

Il frontman della band Axl Rose dice nella clip:

"Se facessimo un bel video per MTV, potremmo trasmetterlo e vendere più dischi e merda. Invece, spendiamo 150 mila dollari solo per fare qualcosa che vogliamo vedere."

Questo video si può vedere per intero su Apple Music, qui sotto un assaggio.