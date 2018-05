I Saucerful of Secrets, la band fondata dal batterista dei Pink Floyd Nick Mason che prende il nome dal secondo album della leggendaria formazione inglese pubblicato nel 1968, ha debuttato ieri sera in concerto al Dingwalls di Londra.

La band è formata, oltre che da Mason, anche da Gary Kemp degli Spandau Ballet, Lee Harris dei Blockheads, Guy Pratt e Dom Beken. L’intendo del gruppo è portare in concerto il repertorio dei primi Pink Floyd, quelli con Syd Barrett per intenderci.

Parlando con la rivista Uncut Mason ha detto: "Non siamo una tribute band. Non è importante suonare le canzoni esattamente come erano, ma catturarne lo spirito." Su Kemp come interprete del ‘ruolo’ di Syd Barrett, ha detto: "Gary non sta prendendo il posto di Syd, ci vuole entusiasmo per farlo e Gary ce l’ha".

Dopo lo show, Mason ha pubblicato una foto dell'evento sul suo profilo Facebook e ha ringraziato il pubblico, dicendo che l'esperienza è stata ‘divertente’.

Setlist Nick Mason's Saucerful of Secrets, Dingwalls, Londra

1. “Interstellar Overdrive”

2. “Astronomy Domine”

3. “Lucifer Sam”

4. “Fearless”

5. “Obscured by Clouds”

6. “When You're In”

7. “Arnold Layne”

8. “The Nile Song”

9. “Green Is the Colour”

10. “Let There Be More Light”

11. “Set the Controls for the Heart of the Sun”

12. “See Emily Play”

13. “Bike”

14. “One of These Days”

15. “A Saucerful of Secrets”

16. “Point Me at the Sky”