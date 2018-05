Il frontman degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan, ospite della trasmissione radiofonica It’s Electric, condotta del batterista dei Metallica Lars Ulrich, ha parlato della sua formazione musicale e di come, secondo lui, la musica metal è da sempre sottovalutata dalle classi alte e dagli hipster.

"Per anni mi sono sentito insultato per essere un fan del metal. Era un qualcosa che doveva rimanere nascosto. L’ascoltare metal è entrato in una sorta di strana politica di classe, la maggior parte delle persone che criticano quelli come noi, per essere quello che siamo, ciò che siamo o ciò che rappresentiamo, ha un background migliore del nostro", ha detto Corgan.

"Non siamo necessariamente andati alle scuole migliori e non abbiamo letto le riviste più in voga".

Per me, band come te (Metallica) mi hanno fatto capire che esiste un altro mondo che è più vicino all'esperienza che stavo vivendo, rispetto a quella che mi veniva raccontata

Ha aggiunto: "Così, quando ho sentito i Mercyful Fate, i Metallica o Ted Nugent, ho pensato: ‘Aspetta, c'è un altro mondo oltre a quello in cui mi viene detto di credere’. "Ancora oggi, anche solo per tutti i soldi che il metal fa muovere, è incredibile quanto sia messo da parte e disprezzato".

Ha concluso Billy Corgan: "Questo non puoi farlo entrare dentro al cervello di un hipster". Ha aggiunto poi: