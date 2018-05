Si terrà all’edizione 2018 del Medimex - annuale fiera dedicata al mondo dell'industria musicale che quest'anno avrà luogo, dal 7 al 10 giugno, per la prima volta a Taranto - la serata finale, prevista per l’8 giugno, delle selezioni delle band italiane emergenti che potranno esibirsi sul palco dello Sziget Festival di Budapest e su quello dell’Home Festival di Treviso della prossima estate. A sfidarsi saranno le quattro band che sono arrivate in semifinale, superando le precedenti tappe selettive che si sono svolte a Bari, Firenze, Torino e Treviso: i Blurango, di Bologna; gli Elius Inferno & The Magic Octagram, con musicisti di Taranto e Firenze; i Charlestones, di Trieste; e i Vanarin, di Bergamo. Durante la serata, condotta da Carlo Chicco, sarà altresì presente, come special guest, la band ungherese Middlemist Red.

La giuria che emetterà il verdetto finale è composta da Lelle Buzás (giornalista musicale di Budapest), Aron Farkas (Sziget Festival), Amedeo Lombardi (Home Festival) ed Ettore Folliero (Alternativa Events).

Le band alle quali verrano aperte le porte della kermesse sull’”Isola della libertà” vanno ad aggiungersi a una fitta line-up che, tra gli italiani, annovera i nomi di Motta e Willie Peyote, presso lo Europe Stage, e Galeffi, Joan Thiele, Gomma, Siberia, Gio Evan e tanti altri presso il LightStage.

All’Home Festival, invece, oltre a headliner internazionali come Alt-J e i Prodigy, giocheranno in casa gli italiani Caparezza, Canova, Coma Cose, Selton, Ministri, Prozac+, Motta, Francesca Michielin e moltissimi altri, parte di un cartellone ancora in via di definizione.