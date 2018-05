"Ghetto Falsetto" è il titolo del nuovo album firmato dal producer italo canadese Bruno Belissimo, pubblicato il 4 maggio per La Tempesta/Stradischi. Dopo l’omonimo debut album del 2016, Belissimo torna con il suo sound unico e inconfondibile, destinato ancora una volta a far ballare i più importanti dancefloor nazionali e continentali e ad animare le più prestigiose rassegne musicali. "Ghetto Falsetto" si pone come naturale evoluzione del suono di “Bruno Belissimo”: il disco nasce dalle esperienze live degli ultimi due anni – con più di cento live tra Italia ed estero – che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella crescita e nella consacrazione di Bruno come producer e perfomer. Mixato da Marco Caldera al Glashaus Studio di Bologna, “Ghetto falsetto” è stato masterizzato da Giovanni Versari a La Maestà Studio di Faenza.

Sono molto soddisfatto di questo lavoro, credo e spero che questi pezzi trasudino tutto il divertimento che ho provato scrivendoli e producendoli. Per questo non vedo l'ora di suonarli live in modo da portare finalmente queste canzoni nel loro ambiente naturale e godere vedendo la gente ascoltare e ballare ciò che ho preparato per loro in questi lunghi mesi di studio...

