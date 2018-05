Come ogni premiazione che si rispetti anche quella della prestigiosa rivista statunitense Billboard, bibbia del music business, ha altro da offrire oltre ai riconoscimenti: le performance, gli ospiti e i momenti più significativi della serata di Las Vegas dei Billboard Music Awards 2018 sono essi stessi una buona parte dell’evento. Ripercorriamo, dunque - tralasciando per il momento i vincitori e le vincitrici dell’edizione, che trovate qui – quanto accaduto nella Città delle luci la scorsa notte.

Tra i momenti più attesi della kermesse c’era senza dubbio la consegna dell’Icon Award a Janet Jackson: l’occasione ha segnato anche il ritorno sul palco dopo nove anni della cantautrice e ballerina statunitense, che ha eseguito un medley delle sue canzoni più celebri.

In apertura della serata, la cantautrice Kelly Clarkson ha dedicato un omaggio alle vittime della sparatoria di venerdì scorso alla scuola superiore di Santa Fe, che ha causato dieci morti: “Sono molto stufa del momento di silenzio perché non funziona”, ha detto la conduttrice dei Billboard Music Awards 2018 rivolta alla folla della MGM Grand Garden Arena. Per poi concludere: “Che ne dite di un momento di azione, un momento di cambiamento? Perché non cambiamo quello che sta succedendo?”.

Prima di vincere il premio come miglior artista emergente, il cantautore statunitense Khalid non si è trattenuto sulle note della performance di apertura di Kelly Clarkson. Il suo balletto è presto diventato la gif della serata.

Anche l’esibizione della boy band coreana BTS aveva suscitato non poche aspettative al momento dell’annuncio della loro comparsa all’evento. I Bangtan Sonyeondan hanno approfittato della ghiotta occasione per eseguire per la prima volta dal vivo la loro “Fake Love”.

thank u jungkook pic.twitter.com/dzXFANa2O9 — jungkook being extra (@kookbeingextra) May 21, 2018

Le ex Fifth Harmony Camila Cabello e Normani Kordei si sono incontrate, a due anni dallo scioglimento della band, nel backstage dei Billboard Awards. E se le due non hanno portato sul palco alcuna esibizione congiunta, le foto che si sono fatte scattare insieme lasciano pensare a un felice incontro.

A chiudere lo show è stata a performance delle Salt-N-Pepa, gruppo hip-hop al femminile di spicco degli anni Novanta, che ha fatto squadra, sul palco, con le En Vogue per il medley “Shoop”/”Let's Talk About Sex”/”Push It”/"Whatta Man”.