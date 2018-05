IL FATTO DELLA SETTIMANA: 50 CENT E JOHN TRAVOLTA SUL PALCO DI CANNES

50 Cent è indubbiamente uno dei personaggi più interessanti della scena rap mondiale. Oltre ad aver scritto importantissime pagine del genere, soprattutto nel primo decennio del XXI secolo, il fondatore della G-Unit è anche una vera e propria icona in virtù della sua esuberante personalità. I suoi social sono un tripudio di ostentazione, arroganza, sferzante ironia e tagliente sarcasmo, senza dimenticare una vena comica di tutto rispetto. Ospite al Festival di Cannes in questi giorni, si è esibito durante uno dei numerosi afterparty che accompagnano la kermesse. Ad aver reso virali i video della performance ha contribuito la presenza di John Travolta, superstar del cinema mondiale. L'attore americano, presente a Cannes con la pellicola "Gotti", ha infatti raggiunto 50 Cent sul palco e ha mandato in delirio la folla sfoggiando i suoi leggendari passi di danza ("Grease" docet) sulle note di "Just a lil bit".

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA: BIG JOE & JOHNNY MARSIGLIA

Tecnicamente sono due, è vero. È impossibile però separare il gruppo palermitano in quest'ottica, visto il rapporto praticamente simbiotico tra le liriche di Johnny Marsiglia e le produzioni di Big Joe. Dopo aver concluso il proprio percorso con Unlimited Struggle - storica etichetta indipendente del rap underground italiano - i due, tra lo stupore di molti fan e addetti ai lavori, si sono uniti al roster di Sto Records. La label di Ghali e Capo Plaza ha quindi messo a segno un colpaccio: i due artisti sono considerati tra i migliori esponenti della scuola più "classica" del rap a livello di approccio e contenuti, mentre a livello metrico e sonoro non hanno mai esitato a sperimentare. A tre anni di distanza dal loro ultimo lavoro, il 18 maggio ha visto la luce "Memory", il loro nuovo disco. Nessun featuring (esclusa la voce di Peter Bass nel ritornello de "La pioggia, gli applausi" e quella di Shorty in “Clessidra”), nessun cameo dei colleghi di Sto, solo un concentrato di rap con la città di Palermo e le sue storie al centro di tutto. I primi singoli estratti hanno dissipato i dubbi di tutti, inizialmente preoccupati da possibili interferenze stilistiche legate a Sto Records. Presto sulle pagine di Hotmc troverete il nostro racconto del disco.



IL VIDEO DELLA SETTIMANA: NIGHT SKINNY FT. IZI, GUE PEQUENO - 6 A.M

Dopo aver impressionato pubblico e critica con "Zero Kills", producer album che è riuscito ad unire nello stesso progetto i Colle Der Fomento, Achille Lauro, Lord Bean, Luchè, Salmo, Marracash, Gemitaiz e molti altri, The Night Skinny è tornato due anni dopo con "Pezzi", il suo nuovo disco da produttore. L'album, contraddistinto da produzioni eclettiche e atmosfere variegate, combina l'esuberanza stilistica di nuove leve quali Izi, Rkomi, Ernia e Lazza con la solidità di pesi massimi quali Luchè, Gue Pequeno e Noyz Narcos. L'ultimo video estratto dal progetto è “6 A.M.”, la traccia che vede collaborare Izi e Gue Pequeno. Su una produzione dalle tinte ipnotiche e surreali, i due rapper alternano immagini oniriche ad attimi di pura autocelebrazione, in una sorta di elogio ad una vita di eccessi contraddistinto da diversi momenti autoriflessivi. Il video è caratterizzato da un peculiare stile cartoon, in grado di dar vita alle immagini descritte dai rapper con un filtro tra il grottesco, l'affascinante e l'inquietante - rendendo cioè pienamente giustizia al mood del brano. La realizzazione del video è a cura di Aloha Project.

Riccardo Primavera (Hotmc)

