In una nuova intervista rilasciata al The Sunday Times, Alex Turner ha spiegato cosa lo spinge a continuare a fare musica con il gruppo musicale originario di High Green, Sheffield, piuttosto che intraprendere la carriera solista.

L'atteso sesto LP degli Arctic Monkeys, “Tranquility Base Hotel & Casino”, è stato pubblicato all'inizio di questo mese. L'album, che è stato scritto principalmente da Turner, mostra un chiaro distacco dalle sonorità dei precedente lavori della band.

Nell’intervista del Sunday Times è stato chiesto a Turner perché non ha scelto la carriera solista, specialmente quando, come dice il Times, "Le band sono così ingombranti, costose per i tour e fuori moda?"

"Mi piace la loro compagnia", ha detto Turner in riferimento ai suoi compagni di band. "Così, ad esempio, in questo progetto (“Tranquility Base Hotel & Casino”) non ero sicuro di cosa stavo facendo e mi sono completamente perso". Aggiunge Turner:

Poi, quando Jamie (Cook, il chitarrista) è venuto a Los Angeles per unirsi a me e abbiamo lavorato insieme a qualche pezzo, grazie al suo incoraggiamento mi sono sentito improvvisamente completamente diverso

"Cook è rimasto entusiasta di questo lavoro, mi ha ricordato il modo in cui si entusiasmava per qualche nuova idea quando avevamo 16 anni, nella sua camera da letto a casa della madre... ho sentito ancora quel suono della sua reazione".

L'unico disco solista di Turner fino ad oggi, è l'EP “Submarine” che ha fatto da colonna sonora al film omonimo, uscito nel 2011.

Il nuovo album degli Arctic Monkeys è il disco in vinile più venduto nel Regno Unito degli ultimi 25 anni. In una recente intervista, Alex Turner ha spiegato il significato della grafica della copertina di “Tranquility Base Hotel & Casino” e ha raccontato del suo amore per gli Strokes.

Il tour europeo della band di Sheffield è prossimo al debutto: dopo il set di Berlino, il prossimo 22 maggio, gli Arctic Monkeys resteranno nel Vecchio Continente fino all’8 giugno. Le tappe italiane sono tre: due a Roma (26 e 27 maggio) e una a Milano (4 giugno).