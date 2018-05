Secondo quanto riportato dal sito web di gossip americano TMZ, Beyoncé ha da poco comprato una chiesa situata a New Orleans e valutata circa 850 mila dollari.

La chiesa ha una struttura in pietra di 7.500 metri quadrati e fu eretta più di un secolo fa nel 1900. Negli ultimi anni, tuttavia, il luogo di culto è rimasto incustodito a causa della morte dei membri della chiesa. La città di New Orleans, soprannominata "Big Easy", è nota per la sua vivace vita notturna e per essere un crocevia di culture francesi, africane e americane. Non è noto quanto la cantante di “Lemonade” abbia pagato la chiesa.

All'inizio di questo mese, la Grace Cathedral di San Francisco ha tenuto una " Messa di Beyoncé " durante la quale è stata suonata la musica della cantante, ballerina, attrice e imprenditrice statunitense. La reverenda della chiesa, Yolanda Norton, ha spiegato l'idea: "Quando parliamo di interpretazione biblica femminista, ho sentito Beyoncé come una scelta naturale".

La diva pop sarà in Italia insieme a Jay-Z a luglio, per due concerti allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Olimpico di Roma. Secondo alcune voci riportate dal tabloid britannico The Sun, Michelle Williams e Kelly Rowland (le due Destiny's Child oltre a Beyoncé) potrebbero fare la loro comparsa, e quindi riunirsi, durante il prossimo "On The Run II" tour di Beyoncé.