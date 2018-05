Il supergruppo di Alice Cooper, Johnny Deep e Joe Perry, con lo spettacolo svoltosi lo scorso 18 maggio al Turning Stone Resort Casino, Verona (NY), ha dato il via al suo tour 2018.

In attesa di vederli dal vivo in Italia il prossimo 7 luglio al Lucca Summer Festival e il giorno seguente al Roma Summer Fest, è possibile dare uno sguardo a quello che gli Hollywood Vampires hanno suonato dal vivo durante le prime date del tour 2018.

Oltre al consueto mix di cover e brani originali tratti dal loro omonimo album di debutto del 2015, tre nuovi brani sono apparsi in scaletta: "I Want My Now", "The Boogieman Surprise" e "Bushwackers”. Tra le cover hanno suonato “Heroes” di David Bowie, “I Got a Line on You” degli Spirit, “The Jack” degli AC/DC e ”Baba O'Riley” degli Who e tante altre.

Di seguito alcuni video dei fan ripresi durante le prime due tappe degli Hollywood Vampires:

“I Want My Now”

“Raise the Dead”

“I Got a Line on You” (Spirit cover)

“My Dead Drunk Friends”

“Five to One” / “Break On Through (to the Other Side)” (The Doors cover)

“The Jack” (AC/DC cover)

”Ace of Spades” (Motörhead cover)

”Baba O'Riley” (The Who cover)

”As Bad As I Am”

”The Boogieman Surprise”

”I'm Eighteen” (Alice Cooper cover)

”Combination” (Aerosmith cover) (Joe Perry on lead vocals)

”People Who Died” (The Jim Carroll Band cover) (Johnny Depp on lead vocals)

”Sweet Emotion” (Aerosmith cover)

”Bushwackers”

"Heroes" (David Bowie cover) (Johnny Depp on lead vocals)

”Train Kept A-Rollin'” (Tiny Bradshaw cover)

Encore:

”School's Out” (Alice Cooper cover)

In una recente intervista rilasciata a Billboard da Alice Cooper, il cantante ha dichiarato che tutti i componenti della band stanno scrivendo nuovo materiale e ci sono un sacco di canzoni. Cooper ha aggiunti che tutti sono molto entusiasti e sull’attore Johnny Depp: