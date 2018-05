I Greta Van Fleet sono una rock band americana nata nel 2012 a Frankenmuth, Michigan. Il gruppo è composto da tre fratelli, il cantante Josh Kiszka, il chitarrista Jake Kiszka, il bassista Sam Kiszka e dal batterista Danny Wagner.

La giovane rock band statunitense comincia a farsi conoscere nel 2014, quando la sua canzone "Standing On" viene usata per una pubblicità della Chevy Equinox nell'area di Detroit. Questa è una delle tante canzoni, insieme a "By the Riverside", "Cloud Train", "Lover, Leaver, Taker, Believer", "Down to the River", "Sing in the Rain", "Thunder Stomp", " You're the One "e" Written in Gold ", che i Greta Van Fleet hanno pubblicato nella loro prima parte di carriera ma ora non più disponibili.

Il 17 gennaio del 2016 la canzone "Highway Tune" viene utilizzata nella serie televisiva Shameless e nel marzo del 2017 il singolo viene pubblicato su iTunes. Sempre nel 2017, i Greta Van Fleet firmano per l’etichetta discografica Lava Records e un mese dopo la band pubblica il suo EP di debutto, “Black Smoke Rising”. Il loro singolo di debutto, "Highway Tune", ha raggiunto i vertici delle stazioni Billboard US Mainstream Rock e Active Rock Rock per quattro settimane di fila.

Un secondo EP, “From the Fires”, contenente le quattro canzoni di “Black Smoke Rising” più altre quattro nuove canzoni, è stato pubblicato il 10 novembre del 2017, insieme a un secondo singolo, "Safari Song". Il sound heavy rock della band è chiaramente influenzato dalla musica dei Led Zeppelin e di molti altri artisti rock e blues, il cantante Josh Kiszka ha una voce che è stata più volte paragonata a quella di Robert Plant. Lo stesso Plant ha speso parole di supporto nei confronti di Josh Kiszka dicendo che è piuttosto bravo e poi prendendolo in giro dicendo di odiarlo.

Il 7 settembre del 2017 i Greta Van Fleet hanno aperto il concerto del leggendario rocker americano, nonché loro concittadino, Bob Seger. Il gruppo si è anche esibito all'Elton John's Academy Award Party il 4 marzo 2018 su richiesta personale dell'ospite. Elton John si è unito ai Greta Van Fleet per suonare la sua "Saturday Night's Alright for Fighting" e la loro "You're the One".

Ora, la band dei fratelli Kiszka, ha annunciato che l’album di debutto uscirà a fine estate 2018. Il chitarrista Jake Kiszka e il bassista Sam Kiszka lo hanno rilevato ai microfoni di Loudwire, dove hanno anche raccontato la loro nascente carriera.

Siamo nel momento del mixaggio, quindi arriverà molto presto. Lo stiamo completando, speriamo di pubblicarlo entro fine estate. Assolutamente, quest'anno

"Abbiamo scritto tutte queste canzoni negli ultimi cinque, quando stavamo per pubblicare l'album. Poi è venuto fuori nuovo materiale, quindi direi che circa tre quarti dei brani sono canzoni che abbiamo scritto in studio ", aggiunge Sam.