La scorsa settimana, la band guidata da Alex Turner ha pubblicato il suo sesto album, “Tranquility Base Hotel & Casino”. Come per i precedenti cinque dischi, l’ultima fatica degli Arctic Monkeys ha raggiunto la posizione numero uno nelle classifiche del Regno Unito, vendendo 86 mila copie e diventando così l'album più popolare di questa settimana in tutti i formati : fisico, digitale e streaming.

“Tranquility Base Hotel & Casino” ha inoltre segnato un altro record: con le sue 24.500 copie vendute in formato vinile, è diventato l'LP in vinile più venduto negli ultimi 25 anni. Il record era precedentemente detenuto da “As You Were” di Liam Gallagher, che ha venduto 16.000 vinili nella prima settimana.

Se si contano anche i due dischi con i The Last Shadow Puppets, il frontman degli Arctic Monkeys Alex Turner ha raggiunto per l’ottava volta nella sua carriera la posizione numero uno nelle classifiche del Regno Unito.

In una recente intervista, Alex Turner ha spiegato il significato della grafica della copertina di “Tranquility Base Hotel & Casino” e ha raccontato del suo amore per gli Strokes.

Il tour europeo della band di Sheffield è prossimo al debutto: dopo il set di Berlino, il prossimo 22 maggio, gli Arctic Monkeys resteranno nel Vecchio Continente fino all’8 giugno. Le tappe italiane sono tre: due a Roma (26 e 27 maggio) e una a Milano (4 giugno).