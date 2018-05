È stato presentato ieri sera all’Old School Diner di Casoli (Ch) il programma ufficiale della dodicesima edizione del Custom Party, l’evento in stile anni Cinquanta, organizzato dall’associazione Number Twelve e Old School Diner, con il patrocinio dl Comune di Casoli.

L’iniziativa nata nel 2005, presenterà quest’anno un ricco programma di concerti che si alterneranno dal 13 al 15 luglio a Santa Reparata, nel centro di Casoli. L’ingresso all’evento è completamente gratuito.

Questo il programma musicale:

Venerdì 13 luglio: Miss Spy C. & the Poker Jokers, The Lucky Lucianos e Bailey Dee feat Don Diego Trio.

Sabato 14 luglio: Hellcats, The Newtones, Tboy and the Crazy Shakers e Harry Fontana,

Domenica 15 luglio: Cross Road Blues Band e ZZ King

“Come ogni anno al centro di tutto c’è la musica – commenta Nico Di Pendima dell’Old School Diner, organizzatore del festival - di altissima qualità e con artisti di grandissimo calibro provenienti da tutto il mondo”.