La storica chitarra gialla personalizzata del compianto folletto di Minneapolis, la Yellow Cloud, è stata venduta all'asta per 225.000 dollari (circa 191 mila euro).

Un'asta di diversi oggetti appartenuti a Prince ha avuto luogo ieri all'Hard Rock Cafe di New York City, dove molti suoi fan hanno fatto offerte impressionanti per aggiudicarsi alcuni dei pezzi da collezione appartenuti al Purple One. Secondo quanto riportato da Rolling Stone, una bambola di ceramica in stile carnevale statunitense, utilizzata nel set fotografico del film di "Purple Rain", ha scatenato una guerra di offerte. Il prezzo di vendita dell’oggetto era previsto tra i 2.000 dollari (1.700 euro) e 4.000 dollari (3.400 euro), ma la statuetta è stata venduta per 12.500 dollari (10.600 euro).

Di seguito alcune foto degli oggetti messi all'asta appartenuti a Prince:

Il prezzo più alto pagato per aggiudicarsi uno dei 158 oggetti messi all’asta, è stato quello speso per la chitarra personalizzata Yellow di Prince. Stimata tra i 60.000 $ - 80,000 $ (51.000 – 68.000 euro), il miglior offerente si è distinto con un’offerta di 225.000 dollari (circa 191 mila euro). La chitarra dalla forma unica presenta i simboli d'amore di Principe incisi tra i suoi tasti.

Durante l’asta organizzata da Julien's di New York, è stata anche venduta per 495mila dollari la chitarra Fender Telecaster del 1965 che il Menestrello di Duluth suonò durante il suo famigerato primo "tour elettrico".

Robertson ha anche usato la Telecaster durante i concerti a Woodstock e alla Isle of Wight. Altri artisti che hanno suonato la celebre Fender Telecaster sono stati Eric Clapton, George Harrison e Levon Helm.