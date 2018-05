È partito dalla Rogers Arena di Vancouver, Canada, l'“Homeward Bound - The Farewell Tour 2018”, l’ultimo viaggio dal vivo del leggendario cantautore di Newark.

Penso alla musica di continuo. Sono molto grato di avere avuto una carriera appagante e, naturalmente, soprattutto di avere avuto un pubblico che ha sentito qualcosa nella mia musica che ha toccato il suo cuore

Paul Simon

Di seguito alcuni video (poi la scaletta) del primo concerto del tour d’addio: ha suonato un totale di 25 canzoni, eseguendo un mix dei suoi brani da solista e alcuni dei successi con Garfunkel, tornando sul palco per bne tre bis.

Ecco la scaletta:

1. "America"

2. "50 Ways To Leave Your Lover"

3. "The Boy in the Bubble"

4. "Dazzling Blue"

5. "That Was Your Mother"

6. "Rewrite"

7. "Mother and Child Reunion"

8. "Me and Julio Down by the Schoolyard"

9. "Rene and Georgette Magritte With Their Dog After the War" (first known since 1984)

10. "Can't Run But"

11. "Spirit Voices"

12. "The Obvious Child"

13. "El Condor Pasa (If I Could)"

14. "The Cool, Cool River"

15. "Diamonds on the Soles of Her Shoes"

16. "You Can Call Me Al"

Encore:

17. “Homeward Bound” (Simon & Garfunkel song)

18. “Mystery Train” (Little Junior's Blue Flames cover)

19. “Mrs. Robinson” (Simon & Garfunkel song)

20. “Still Crazy After All These Years”

Encore 2:

21. “Graceland”

22. “The Boxer” (Simon & Garfunkel song)

23. “Late in the Evening”

Encore 3:

24. “Questions for the Angels”

25. “The Sound of Silence” (Simon & Garfunkel song)

Paul Simon ha annunciato l’addio dalle scene dal vivo lo scorso febbraio, con un tour che è partito appunto lo scorso 16 maggio da Vancouver e, dopo venti date negli Stati Uniti, si dirigerà alla volta del Vecchio Continente, dove sbarcherà a Stoccolma, in Svezia, il prossimo 30 giugno, per poi proseguire verso Oslo (primo luglio), Copenhagen (il 3), Anversa (il 5), Amsterdam (il 7), Manchester (il 10), Glasgow (l'11) e Dublino (il 13), per poi chiudere definitivamente i battenti il prossimo 15 luglio a Hyde Park, nel centro di Londra.