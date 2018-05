Chi è il vincitore della settima puntata di Amici 2018? E chi è stato eliminato? Ecco cosa è successo durante il settimo appuntamento con il serale del talent condotto da Maria De Filippi. - LEGGI ANCHE: Amici 2018: da talent per ragazzini a varietà per sessantenni. Al Bano, Romina, vecchie che ballano. E la gara?

La puntata è cominciata con il testa a testa tra i due ballerini rimasti in gara, Bryan (della squadra bianca) e Lauren (della squadra blu), per decidere il vincitore del circuito danza di Amici 17. La sfida, a eliminazione diretta, era stata proposta da uno dei professori del talent, Alessandra Celentano, ma era rimasta in sospeso alla fine della precedente puntata. I due ballerini hanno proposto alcune coreografie e non sono mancati interventi di ospiti come Massimo Ranieri (che ha accompagnato Lauren su "Perdere l'amore") e Al Bano (che ha invece accompagnato Bryan su "Nel sole"). A scegliere il vincitore, i membri della commissione interna, ossia i professori della "scuola" di "Amici": per la danza Alessandra Celentano, Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Bill Goodson; per il canto Paola Turci, Giusy Ferreri, Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. Con 5 voti contro 3 ha vinto Lauren e di conseguenza Bryan è stato eliminato. Alla ballerina è stata consegnata la coppa riservata al vincitore del circuito danza di questa edizione di "Amici".

Dopo la proclamazione del vincitore della categoria danza si è passati alla sfida tra le due squadre, che per questa puntata è stata doppia, con due diversi momenti di eliminazione. A votare le esibizioni dei ragazzi, il pubblico da casa tramite televoto. La prima sfida è stata vinta dalla squadra bianca, grazie alle vittorie di Irama (con "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti) su Einar (che ha invece cantato "futura" di Lucio Dalla) e dello stesso Irama (con il suo inedito "Che ne sai") contro una coreografia di Lauren. A scegliere i Non è stato reso noto il risultato dell'ultima prova, quella che ha visto Biondo e Emma duettare con Fedez su "Cigno nero" contro Carmen e Einar in duetto con J-Ax su "Maria Salvador", ma complessivamente la squadra bianca ha ottenuto più voti da parte del pubblico da casa. I blu sono dunque finiti tutti a rischio eliminazione ed è stato aperto un televoto lampo per scegliere chi salvare dalla fase di eliminazione tra i tre concorrenti della squadra bianca: i due più votati sono stati Irama e Biondo, dunque Emma è finita a rischio eliminazione. La commissione esterna, per questa puntata composta da Gerry Scotti, Elisa, Ermal Meta, Simona Ventura, Heather Parisi e Giulia Michielini, è stata chiamata a scegliere chi salvare tra i due e ha scelto di salvare Irama. Anche Biondo ha raggiunto gli altri concorrenti già finiti a rischio eliminazione. Nella prima fase di eliminazione, però, i professori del talent non hanno eliminato nessuno.

La seconda sfida a squadre è stata invece vinta dalla squadra blu, grazie alle vittorie di Carmen (che con il duetto con Massimo Ranieri su "Tu sì na cosa grande" e con "Per Elisa" di Alice ha avuto la meglio rispettivamente su Biondo e su Irama) e alla vittoria della stessa Carmen in duetto con Einar su "La vida es bella" (i due hanno battuto il duetto tra Emma e Irama su "Cheap thrills" di Sia). Non è stato mostrato il risultato della quinta prova, che ha visto Biondo cantare il suo inedito "Quattro mura" contro una coreografia di Lauren. Ma nel complesso i blu hanno ricevuto più voti del pubblico da casa rispetto ai bianchi. Tutta la squadra bianca è finita a rischio eliminazione ed è stato aperto un televoto lampo per scegliere i due finalisti tra Carmen, Einar e Lauren: il pubblico ha deciso di premiare Carmen e Einar, così anche Lauren è finita a rischio eliminazione.

Nella finalissima a due Einar ha cantato il suo inedito "Salutalo da parte mia" e Carmen ha risposto con "Oggi sono io" di Alex Britti. A scegliere il vincitore di puntata, tra i due, la commissione esterna: è Carmen. Anche Einar è dunque finito a rischio eliminazione. Carmen non ha potuto salvare nessuno tra i concorrenti a rischio, mentre il direttore artistico Luca Tommassini ha potuto salvarne uno e ha scelto di salvare Lauren. Al momento della seconda fase di eliminazione uno dei professori del talent, Carlo Di Francesco, ha proposto una sfida a eliminazione diretta tra Biondo e Einar. I due sono stati chiamati ad esibirsi nuovamente: hanno proposto gli inediti "Dejavu", "Roof garden", "Street club" e "La mia ex chiama" e "Una carezza in un pugno" di Celentano (il primo) e "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli, "Falco a metà" di Gianluca Grignani, "Chissà se lo sai" di Lucio Dalla (il secondo), "Il diario degli errori" di Michele Bravi e l'inedito "Non c'è".

A decidere chi eliminare definitivamente, i professori del talent: è stato eliminato Biondo.