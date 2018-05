Come si era vociferato nelle scorse settimane, Elton John non solo era tra gli invitati al matrimonio di oggi tra il Principe Harry e Meghan Markle, ma era anche destinato a sedersi al pianoforte e suonare per gli sposi e i loro ospiti. Il cantante britannico si è così esibito durante l’ora di pranzo, subito dopo la cerimonia di Windsor.

“Love recognises no barriers.



It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination, full of hope.” - Maya Angelou#RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/llDX1dNaaU — Elton John (@eltonofficial) May 19, 2018

Il pianista e cantante ha eseguito quattro brani: “Your Song”, “Circle Of Life”, “I’m Still Standing” e “Tiny Dancer”. A introdurlo è stato il Principe Harry in persona, che si è rivolto a Elton John chiedendo: “C’è qualcuno qui che sa suonare il piano?”.

La voce di “Rocket Man” è notoriamente molto vicina alla famiglia reale, come lo stesso comunicato di Kensington Palace che ha confermato la sua performance non ha mancato di sottolineare: “Sir Elton ha suonato per la coppia di sposi novelli in riconoscimento dello stretto legame che ha con il Principe Harry e la sua famiglia”. La presenza di Elton John per i reali si è fatta sentire anche nella triste occasione dei funerali di Lady Diana, madre di Harry, quando l’artista ha suonato “Candle In The Wind”.

Recentemente il leggendario cantante britannico ha consigliato al giovane Ed Sheeran di non legarsi troppo al successo, che è “ciclico” e non può che abbandonarti, prima o poi. “Devi accettarlo”, ha ammonito Elton John il rosso cantautore. A proposito di Sheeran, l’artista era tra coloro che le voci intorno al Royal Wedding volevano come performer: al momento, però, allo sposalizio, di lui non c’è traccia.