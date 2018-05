A due mesi di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo EP “My Dear Melancholy”, il cantante canadese ha raccontato, in un’intervista al Time, di aver già pronto un altro lavoro, un album intero che Abel Makkonen Tesfaye, in arte The Weeknd, descrive come “molto allegro” e “bellissimo”. L’artista di Toronto rivela, però, anche un dettaglio non trascurabile dell’album: non lo ascolteremo mai. La ragione è che il disco, che è stato scritto prima di “My Dear Melancholy”, non rispecchia più in alcun modo i sentimenti del cantante, che quando gli viene chiesto se i suoi fan potranno mai ascoltare quel materiale risponde senza esitazione: “Mai”.

Dopo l’uscita dell’EP, che distanzia di due anni l’album “Starboy” del 2016, The Weeknd ha condiviso il video del singolo “I Was Never There”, un “docupoem” che racconta la lavorazione di “My Dear Melancholy”.