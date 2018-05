Come il bombardamento mediatico che circonda l’evento vi avrà certamente informati, si sono tenute oggi le nozze reali tra Henry del Galles e l’attrice e modella Meghan Markle. La musica non è mancata a quello che è uno degli eventi dell’anno più chiacchierati e mentre prima dello scambio dei voti l’onere di fornire una colonna sonora agli sposi è stato del Kingdom Choir di Karen Gibson, dopo la pronuncia del “sì” si è esibito per gli sposi il giovanissimo violoncellista Sheku Kanneh-Mason.

Colui che è considerato uno dei musicisti classici più interessanti del momento è il terzo di sette fratelli e tutti quanti imbracciano uno strumento. Nato a Nottingham, il giovane, 19 anni, ha all’attivo un primo album, il suo debutto “Inspiration”, che include le sue esecuzioni di brani classici e non solo (nel disco figurano anche, ad esempio, “No Woman No Cry” di Bob Marley e “Halleluja” di Leonard Cohen). L’esecuzione che, però, ha reso noto il musicista è la sua interpetazione del Concerto per violoncello n. 1 di Shostakovich, che nel 2016 ha portato Sheku Kanneh-Mason ad aggiudicarsi la vittoria alla competizione della BBC “Young Musician” di quell’anno, anch’essa presente nell’album.

“Sono eccitato e onorato di esibirmi al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle”, ha commentato il ragazzo a proposito dell’invito. Per poi aggiungere: