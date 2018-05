Il cantautore pugliese ha condiviso il video di quello che è il nuovo singolo estratto da “Il gelato dopo il mare”, il repack, uscito lo scorso febbraio, che include anche, tra le sue tracce, l’inedito “Difficile” e il brano che Renzo Rubino ha presentato in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo, “Costruire”.

A proposito de “Il segno della croce” e del suo video – diretto da Acquasintetica e interpretato da Rubino stesso, Maria Cuevas e Alberto Baraghini – l’artista ha detto:

Mi ha sempre incuriosito cosa può esserci dietro a chi compie il gesto del segno della croce. C’è chi lo utilizza per aprirsi nei confronti della fede, chi lo usa per comprimere la propria vera natura umana, chi come rito prima di esaudire un desiderio, o prima di lanciarsi da un paracadute. La verità è che la dottrina spesso ci porta a non essere mai veramente noi stessi, a non aprirci mai veramente. Eppure continuo a pensare che la cosa più rivoluzionaria, che va aldilà di ogni religione è l’amore. Ma non quello che ti fa piangere, ti fa venire le farfalle allo stomaco o ti fa compiere gesti goffi e sofferenti. L’amore che ti fa sentire libero, quello che ti fa star bene. È un percorso, come per il protagonista del video.