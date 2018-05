Alla prima data prevista da Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri, per il prossimo 21 maggio nel teatro San Carlo di Napoli se ne aggiunge una seconda, che avrà luogo, nella stessa location, il 9 giugno. I live del cantante sono intesi a celebrare i sessant’anni di carriera di Peppino di Capri, che per il concerto del 21 maggio – sold out - sarà accompagnato da un’orchestra diretta da suo figlio Edoardo per proporre brani che attingeranno a tutto il repertorio dell’artista, a partire dalle hit “Roberta”, “Let’s Twist Again” e “St Tropez twist”, per citarne alcune.

La conta per il sessantennale parte da quando, nel 1958, Faiella pubblicò il suo primo album, il 45 giri “Peppino di Capri e i suoi Rockers”, che finì per vendere un milione di copie. A proposito del suo ingresso nello storico teatro napoletano per la coppia di live, Peppino di Capri si è così espresso: