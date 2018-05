L’"Experience + Innocence" tour della band irlandese ha fatto il suo debutto sui palchi solo qualche settimana fa – il 2 maggio, al BOK Center di Tulsa, in Oklahoma – e, a oggi, si va a piazzare alla terza posizione della classifica settimanale della bibbia del musicbiz dei tour con i maggiori incassi, gli Hot Tours, subito dopo Pink, al primo posto, e Romeo Santos, al secondo.

Fino a questo momento gli U2 hanno fatto otto concerti in Nord America, ma il balzo al numero tre della classifica di Billboard dei tour più redditizi è dovuto alle prime quattro date (Tulsa, St. Louis e due set a San Jose), che hanno raccolto 7,8 milioni di dollari per 61,449 biglietti venduti. Dal 31 agosto, la formazione si sposterà nel Vecchio Continente, per una permanenza che si concluderà solo a novembre con ben quattro date nella città natale della band, Dublino, in Irlanda.

Guardando al set di concerti precedente, l’”Innocence + Experience” tour del 2015, esso ha incassato 152 milioni di dollari totali portando Bono e compagni al terzo posto della classifica dei 25 tour più redditizi di sempre. Anche la tournée dello scorso anno, che ha celebrato i trent’anni dello storico album della band, “Joshua Tree”, ha dato ottimi risultati, incassando 317 milioni di dollari e classificandosi come il tour più imponente del 2017: la serie di concerti ha segnato la quinta volta, dal 2000, che il gruppo ha conquistato il primo posto nella Top 25 annuale di Billboard.