Per consacrare l’uscita del suo nuovo disco, “Tell Me How You Really Feel” – l’album è disponibile da oggi – la cantautrice australiana ha eseguito al “Tonight Show” di Jimmy Fallon, con la sua band, il singolo apripista dell’ideale seguito di “Sometimes I Sit and Think, Sometimes I Just Sit”, la traccia “Nameless, Faceless”.

Courtney Barnett, che nel 2017 ha dato alle stampe l’album collaborativo “Lotta Sea Lice” con Kurt Vile, è impegnata nel tour a supporto della sua ultima fatica discografica: il 25 maggio inaugurerà, con la data di Belfast, la branca europea della tournée, per poi spostarsi verso il Nord America nel mese di luglio, dove resterà, tolta la parentesi australiana, fino ad ottobre.