La branca nel Vecchio Continente del tour di Justin Timberlake a supporto della sua ultima fatica, “Man Of The Woods”, avrebbe dovuto debuttare il mese prossimo a Parigi, ma la popstar statunitense ha fatto sapere che la data parigina sarà posticipata al 3 luglio. Non solo: anche una manciata di date britanniche sono state rinviate e tre – il 28 giugno a Birmingham, il 2 luglio a Manchester e il 6 luglio a Glasgow - sono proprio state del tutto annullate.

Al momento, Live Nation, il colosso dell’intrattenimento musicale dal vivo che si occupa della tournée di Timberlake, ha presentato le proprie scuse, con una dichiarazione, ai fan, me le ragioni dei cambi di programma non sono state rese note.

Il cantante e attore ha dato alle stampe il suo “Man Of The Woods” lo scorso febbraio, come ideale seguito dei due capitoli del precedente “20/20 Experience”, usciti nel 2013.