La cantautrice originaria del Missouri ha condiviso oggi il video che accompagna “Garden (Say It Like Dat)”, brano estratto dalla sua ultima fatica discografica, “Ctrl”, datata 2017. Nella clip di SZA, ambientata in un’isola tropicale, è presente anche l’attore e rapper Donal Glover, che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per un altro video, quello di “This is America”, il primo brano inedito pubblicato dall’artista dai tempi di “Awaken, my love!”, del 2016.

Glover non è l’unico ospite del video di “Garden”: sul finire della canzone fa la sua apparizione anche la madre di SZA.

Nei mesi scorsi la cantante, al secolo Solána Imani Rowe, è stata citata in giudizio, insieme al rapper Kendrick Lamar, per il video di “All The Stars”, registrato dai due per la colonna sonora di “Black Panther”, dall’artista britannica Lina Iris Viktor, per aver inserito all’interno dalle clip una sua opera.