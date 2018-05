Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la classifica prodotta da Radio Airplay in esclusiva per Rockol. Si tratta di una graduatoria per numero di passaggi (generata monitorando oltre 350 emittenti radiofoniche italiane) che riguarda soltanto gli artisti esordienti italiani, quelli cioè che per la prima volta sono stati regolarmente trasmessi in radio. Eccola di seguito (il numero tra parentesi indica la posizione della settimana precedente):

1 (1) Elettra Lamborghini “Pem Pem” (Universal)

2 (3) Alice Caioli “Specchi rotti” (Warner)

3 (5) Leonardo Monteiro “Bianca” (Nar International)

4 (4) Lucas “Sentiti speciale” (Suono Libero Music)

5 (6) Giulia Casieri “Come stai” (iCompany)

6 (8) Kelvin “Normale” (Sony)

7 (7) Mario Castiglione “Come se non ci fossi…” (Sugar)

8 (2) Federica Infante “Non importa”

9 (N) Maryam Tancredi “Una buona idea” (Universal)

10 (10) Asia Sagripanti “Gravità” (Universal)

Qui l'elenco delle radio che trasmetteranno "Absolute Beginners"