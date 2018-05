Il bluesman reggiano ha annunciato due speciali appuntamenti estivi: il 3 e 4 luglio Zucchero sarà in concerto in Piazza San Marco a Venezia. Quella stessa piazza che il 15 luglio del 1989 ospitò i Pink Floyd per uno degli eventi musicali dal vivo in Italia più spettacolare e discusso di sempre.

I concerti a Venezia del 3 e 4 luglio di Zucchero saranno le uniche tappe italiane del tour estivo “The Best Live”.

Zucchero descrive così una città che ha sempre avuto nel cuore:

Venezia, città fatta apposta per l’armonia, per la grazia e per l’arte

Queste le altre date del tour che Zucchero porterà in giro per l’Europa questa estate:

30 giugno - Montreux Jazz Festival - Montreux (Svizzera)

1 luglio - VAZ St. Pölten - St. Pölten (Austria)

6 luglio - Sigulda Medieval Castle - Sigulda (Lettonia)

8 luglio - British Summer Time Festival (Hyde Park) - Londra (Regno Unito)

10 luglio - The Queen’s Hall - Edimburgo (Regno Unito)

11 luglio - The Glasgow Royal Concert Hall - Glasgow (Regno Unito)

13 luglio - Cornbury Music Festival - The Great Tew Park, Oxfordshire (Regno Unito)

15 luglio - Rivierenweg Weert - Bospop Weert (Paesi Bassi)

17 luglio - Festival Opatija - Zert bb, 51410 Abbazia (Croazia)

21 luglio - Festival Guitare En Scene - Saint Julien En Genevois (Francia)

23 luglio - Ancient Theatre - Plovdiv (Bulgaria)

25 luglio - Ancient Theatre - Ohrid (Macedonia)

27 luglio - Schloss Kapfenburg Festival – Lauchheim (Germania)

28 luglio - Flumserberg Open Air - Flumserberg (Svizzera)

I biglietti per le due date “The Best Live” in Piazza San Marco, organizzate da F&P Group, saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 18 maggio, su Ticketone e a seguire nei punti vendita abituali. Per informazioni: www.fepgroup.it.