Il già frontman dei N.E.R.D. e l’ex componente delle Fifth Harmony, Camilla Cabello, hanno unito le forze per un nuovo singolo intitolato "Sangria Wine". Pharrell e Camila Cabello suoneranno la canzone questa domenica, 20 maggio, ai 2018 Billboard Music Awards. Il brano, in realtà, era già stato suonato dal vivo lo scorso aprile durante un concerto della Cabello all’Orpheum Theatre di Vancouver, in Canada,

Qui sotto potete ascoltarla in versione studio:

Camila Cabello ha pubblicato il suo debutto da solista, “ Camila ”, lo scorso gennaio. L’album includeva il singolo di successo "L'Avana", con le voci di sottofondo di Pharrell. L'ultima uscita solista di Pharrell, “G I R L”, risale invece al 2014. L'anno scorso, si è riunito con i N.E.R.D per il disco “ No One Ever Really Dies ”.