Dopo aver pubblicato il nuovo singolo intitolato "Do not Go Breaking My Heart", la boyband statunitense ha rivelato in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly che: "I fan potrebbero ricevere ben due album quest'anno". Paragonando il loro ultimo singolo ad un “mash-up” tra The Weeknd e i Bee Gees, Brian Littrell si è rivolto ai fan dicendo:

Ci sarà il nuovo e decimo album con materiale del tutto inedito, quindi potreste avere anche qualche sorpresa con l’arrivo di un altro disco, chi lo sa? Non date mai per scontati i Backstreet Boys

Littrell non ha dato ulteriori informazioni sul secondo album misterioso, quello che è certo è che il gruppo tornerà a Las Vegas a luglio per riprendere la residenza al Planet Hollywood, per poi riprendere il tour nel 2019. "Con questo tour celebriamo 25 anni insieme ", ha detto AJ McLean, "Ovviamente suoneremo molti dei nostri vecchi successi e poi alcune cose del nostro nuovo album”.