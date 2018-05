Trent Reznor parlando con Zane Lowe di Beats 1 ha rivelato che la produzione del prossimo tour dei Nine Inch Nails è stato molto influenzato dagli LCD Soundsystem.

Questo quanto dichiarato dal guru dei Nine Inch Nails:

"Siamo andati a vedere lo show degli LCD Soundsystem al Palladium (a Los Angeles). Avrebbero potuto suonare al Forum, ma hanno scelto di suonare più volte in un posto più piccolo...ne abbiamo parlato per una settimana. Ci piacciono gli LCD, ma siamo rimasti stupefatti...è stato solo un cazzo di sentirsi bene ed è stato emozionante erano tutti lì e tutti erano coinvolti. Abbiamo pensato di voler fare una cosa così, dove ci si sente, se vieni a vedere il concerto, avrai un'esperienza unica. Non sei in fila con un sacco di gente con la security che si lamenta."

Il 22 giugno i Nine Inch Nails pubblicheranno l’EP “Bad witch”, del quale hanno già reso disponibile un primo brano, “God Break Down The Door”.