The Baldy, da tempo nell’entourage degli Alice in Chains, cura il blog della band di Seattle, ora impegnata nel tour americano. L’altro giorno Baldy ha pubblicato sul blog una storia risalente a 25 anni fa che ha visto quali protagonisti il frontman dei Tool Maynard James Keenan e il compianto vocalist degli Alice in Chains scomparso il 5 aprile 2002 Layne Staley.

Nell’estate del 1993 Tool e Alice in Chains erano insieme nel cast del festival Lollapalooza in tour negli Stati Uniti. Questo il racconto di Baldy.

“Uno dei miei ricordi ubriachi preferiti del Lollapaooza riguarda un dopo show ad Atlanta, seduto in un bar tra Maynard e Layne. La notte si stava trasformando in mattina e si continuava a bere, Layne e Maynard decisero che parlare interferiva col bere, quindi decisero di smettere. Parlare, non bere. Per un’ora mi usarono per passarsi dei messaggi scritti sui tovaglioli del bar. Non mi ricordo cosa c’era scritto, ma erano cose strane e divertenti e quella notte me la porterò sempre con me."