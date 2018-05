Manca solo una settimana alla pubblicazione di “Shawn Mendes”, il terzo album del giovane cantautore canadese, e, dopo “In My Blood” e “Lost In Japan”, viene condivisa una terza traccia estratta dall’album: “Where Were You in the Morning”, che potete ascoltare più sotto.

Il nuovo album verrà supportato da un tour che farà tappa anche in Italia. Gli appuntamenti che interessano il nostro paese sono due e sono fissati per 23 marzo del prossimo anno alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) e per il 24 marzo al Pala Alpitour di Torino.