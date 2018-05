L'ultimo album in studio di Anderson .Paak è "Yes lawd!", pubblicato insieme a Knxwledge con lo pseudonimo di NxWorries: è uscito nel 2016, pochi mesi dopo la pubblicazione dell'album solista del rapper californiano, "Malibu". A quanto pare, in questi due anni Anderson .Paak non è rimasto seduto a girarsi i pollici. Si è dato da fare e ha lavorato a parecchia nuova musica: "Ho 65.000 canzoni nel cassetto", ha detto lui in una recente intervista concessa a Zane Lowe per Beats1. Quando usciranno questi nuovi pezzi? Non possiamo saperlo, per ora. Però da qualche parte bisogna pur iniziare: così Anderson .Paak ha deciso di far ascoltare ai suoi fan una nuova canzone - accompagnata dal relativo videoclip. Si intitola "Bubblin" e potete ascoltarla proprio qui sotto: