Boyd Tinsley, il violinista della Dave Matthews Band, è stato accusato di molestie sessuali da parte di un musicista di Seattle che ha avuto modo di collaborare a più riprese con lui nel corso degli ultimi anni.

James Frost-Winn, 28enne trombettista, conobbe Boyd Tinsley nel 2007. Quando, nel 2015, il violinista della band guidata da Davide Matthews decise di mettere su una band e produrla, i Crystal Garden, coinvolse nel progetto anche Frost-Winn. Il trombettista ha raccontato a Consequence of Sound:

"È stato bello sapere che un musicista come lui, talentuoso ed esperto, credeva in quello che stavo facendo. Negli anni ho suonato in più gruppi, cerando di farmi strada nel mondo della musica. Allora ha iniziato a dire che voleva mettere su una band basata su di me".