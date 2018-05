La settima puntata del serale di Amici 2018 andrà in onda in diretta questa sera, sabato 19 maggio, su Canale 5. Cosa succede nel corso del settimo appuntamento con il serale del talent show condotto da Maria De Filippi? Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti.

La puntata comincerà con la sfida a eliminazione diretta tra i due ballerini rimasti in gara, Lauren (della squadra blu) e Bryan (della squadra bianca) per decidere chi dei due sarà il vincitore della categoria danza della diciassettesima edizione di "Amici": uno due sarà eliminato, l'altro sarà incoronato vincitore del circuito danza. La sfida è stata proposta alla fine della scorsa puntata dalla professoressa di danza Alessandra Celentano. A decidere chi dei due sarà il vincitore saranno gli 8 professori del talent, i membri della commissione interna: per il ballo la stessa Alessandra Celentano, Garrison Rochelle, Bill Goodson e Veronica Peparini; per il canto Rudy Zerbi, Giusy Ferreri, Paola Turci e Carlo Di Francesco.

Una volta decretato il vincitore del circuito danza, si passerà alla tradizionale sfida a squadre tra i concorrenti della squadra blu e i concorrenti della squadra bianca.

Le due squadre del talent si sfideranno in una serie di scontri tra i rispettivi membri. A scegliere il vincitore di ciascuna prova sarà il pubblico da casa, tramite il televoto. La squadra che avrà ricevuto complessivamente più voti vincerà la puntata. Tutti i concorrenti della squadra sconfitta andranno a rischio eliminazione. Verrà poi aperto un televoto lampo tra i concorrenti della squadra vincitrice e i due più votati accederanno alla finalissima: gli altri, invece, finiranno anche loro a rischio eliminazione. I finalisti si esibiranno nuovamente, stavolta giudicati dai membri della commissione esterna: per questa puntata sono Ermal Meta, Giulia Michielini, Heather Parisi, Simona Ventura e Paolo Bonolis (il nome del sesto membro non è stato ancora reso noto). Non ci sarà Emma, che ha fatto parte della commissione esterna nella quarta, quinta e sesta puntata (la cantante è attualmente impegnata con il suo tour nei palasport). Non è dato sapere se tornerà Marco Bocci o se invece rivedremo di nuovo nella commissione Arisa (già presente nelle ultime due puntate). La commissione esterna sceglierà, tra i due, il vincitore di puntata: l'altro raggiungerà i concorrenti già finiti a rischio eliminazione.

Alla fine della puntata i membri della commissione interna, ovvero i professori della "scuola" di "Amici", dovranno scegliere chi salvare e chi eliminare tra tutti i concorrenti finiti a rischio eliminazione.

Ospiti della settima puntata saranno Massimo Ranieri, Al Bano e Romina Power, J-Ax e Fedez.