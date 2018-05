Aveva fatto sapere che si sarebbe fermata per un po', per dedicarsi a nuova musica e nuovi progetti. Invece, Fiorella Mannoia ha deciso di tornare sul palco per nuovi concerti.

L'interprete romana ha annunciato i primi tre appuntamenti del suo tour estivo: si esibirà il 15 luglio al Parco Europa di Cervignano Del Friuli (in provincia di Udine), il 10 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno) e il 17 agosto al Porto Turistico di Maiori (in provincia di Salerno). I biglietti sono disponibili su TicketOne. Il calendario è in continuo aggiornamento e nei prossimi giorni saranno annunciate altre date.

Durante i concerti estivi Fiorella Mannoia proporrà i brani del suo ultimo album di inediti "Combattente", ma anche i suoi più grandi successi. Sul palco sarà accompagnata da Davide Aru (chitarre), Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso) e Carlo Di Francesco (percussioni).