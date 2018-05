Sfera Ebbasta ha annunciato nuovi concerti per l'estate 2018. Il (t)rapper di "Rockstar", che è attualmente impegnato con la prima parte del tour in supporto al suo ultimo album (quattordici appuntamenti tutti sold out - la serie di concerti nei club chiuderà il prossimo 26 maggio a Napoli), ha aggiunto nove date al calendario della tournée estiva, dopo quelle già annunciate negli scorsi giorni.

Tra le nuove date ce ne sono anche due che vedranno Sfera Ebbasta esibirsi fuori dall'Italia, a Lloret de Mar (Spagna) e all'Isola di Pag (Croazia). Il 31 luglio, invece, come già precedentemente comunicato, il rapper sarà a Bellinzona, in Svizzera.

Ecco il calendario aggiornato del "Rockstar summer tour 2018" (i biglietti sono disponibili su TicketOne):

01/07 LUCCA, Lucca Summer Festival

05/07 LEGNANO (MI), Rugby Sound Festival

06/07 VERONA, Bastioni

12/07 PESCARA, Terrasound

13/07 AVERSA (CE), Parco Pozzi - nuova data

15/07 GENOVA, Arena del Mare

17/07 PALERMO, Castello a Mare - nuova data

18/07 CATANIA, Afrobar

20/07 COLLEGNO (TO), Flower Festival

21/07 ROMA, Rock in Roma

25/07 RIMINI, Altromondo Studios

28/07 ­CAGLIARI, Arena Fiera

31/07 BELLINZONA (SVIZZERA), Piazza del Sole

04/08 LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria

06/08 LLORET DE MAR (SPAGNA), Disco Tropics - nuova data

09/08 PAG (CROAZIA), United Deejays Kalypso Club - nuova data

11/08 JESOLO (VE) - Arena Beach

14/08 BISCEGLIE (BT), Arena Del Mare #SBAT Festival - nuova data

15/08 GALLIPOLI (LE), Sottosopra Fest - nuova data

16/08 SOVERATO (CZ), Summer Arena

25/08 SENIGALLIA (AN), Mamamia Festival - nuova data

31/08 CORTE FRANCA (BS), Basement Number One - nuova data

01/09 PERUGIA, Gradisca Mare - nuova data