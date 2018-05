Sono stati svelati i primi nomi degli artisti che animeranno la venticinquesima edizione del festival romano “Villa Ada Roma Incontra il mondo”. Eccoli di seguito

15 giugno Noyz Narcos

16 giugno Giancane

19 giugno Guido Catalano + Dente

22 giugno Joe Victor

23 giugno Frah Quintale

24 giugno Ascanio Celestini + Giovanna Marini

29 giugno Ministri + Spiritual Front

3 luglio Galeffi + Mox

4 luglio Godspeed You! Black Emperor

5 luglio Willie Peyote

7 luglio Il Muro del Canto

9 luglio Giovanni Lindo Ferretti

11 luglio Reverend Horton Heat - Psychobilly Rome Holy Day Fest

12 luglio Bud Spencer Blues Explosion

14 luglio Chinese Man

15 Luglio Calibro 35

17 luglio Little Steven and The Disciples of Soul

18 luglio Dobet Gnahorè

19 luglio Gogol Bordello

22 luglio New York Ska Jazz Ensemble + Shots in the Dark

23 Luglio Kruder & Dorfmeister

25 luglio Nitro

28 luglio Tedua

1 agosto Ministry

3 Agosto IOSONOUNCANE + Paolo Angeli

Oltre ai numerosi concerti, ci sarà un programma culturale variegato e multidisciplinare, come quello del D’ADA Park, l’area del Festival ad accesso gratuito che ospiterà concerti al tramonto di band della scena locale, serate clubbing, incontri, presentazioni di libri e talk, esposizioni artistiche, stand gastronomici e tanto altro.