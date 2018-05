La band guidata dalla rossa Florence Welch è stata ospite nell’ultimo episodio del “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, dove ha trasformato il set televisivo del The Tonight Show in un vero e proprio giardino pieno di rose per poi esibirsi in una meravigliosa performance del suo ultimo singolo, "Hunger”.

Il brano è il secondo singolo estratto dal nuovo album dei Florence and the Machine che si intitolerà “High as hope” (ideale seguito di “How big, how blue, how beautiful”, uscito nel 2015), in uscita il prossimo 29 giugno. Il primo singolo pubblicato è “ Sky full of song ”.