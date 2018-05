Produttore italiano di fama internazionale già vincitore di un Grammy Award, Tommaso Colliva terrà un workshop nell'ambito dell'edizione 2018 di Medimex, la fiera internazionale dedicata all'industria musicale, interamente dedicato ai processi creativi che negli studi fanno nascere i dischi che tutti conosciamo e amiamo. Sarà possibile partecipare al workshop - suddiviso in due sessioni - iscrivendosi gratuitamente a questo indirizzo entro il prossimo lunedì 21 maggio.

A Medimex 2018 si terranno anche i seguenti panel:

- Italian Music Export, venerdì 8 giugno (clicca qui per i dettagli)

- Know your rights – Conosci i tuoi diritti e impara come funziona e cambia il collecting in Italia, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)

- La label del futuro, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)