In un contesto caratterizzato da un lato da un’eterogeneità di generi e proposte artistiche e dall’altro da eventi e strutture distribuiti in maniera non sempre organica sul territorio, “fare rete” è diventato il vero valore aggiunto, il fattore che può generare un vero e proprio movimento, un sistema: Federico Rasetti, Direttore e Vice Presidente dell'associazione KeepOn, ne parlerà nel corso del suo workshop in programma sabato 9 giugno, che si terrà nell'ambito di Medimex 2018, la fiera internazionale dedicata all'industria musicale. Sarà possibile partecipare al workshop iscrivendosi gratuitamente a questo indirizzo entro il prossimo lunedì 21 maggio.

A Medimex 2018 si terranno anche i seguenti panel:

- Italian Music Export, venerdì 8 giugno (clicca qui per i dettagli)

- Know your rights – Conosci i tuoi diritti e impara come funziona e cambia il collecting in Italia, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)

- La label del futuro, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)