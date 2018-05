In una masterclass in cui l’approccio teorico è soppiantato dalla pratica, case studies ed esperienze reali e contemporanee tracceranno lo “skillset” ideale per operare in una filiera musicale ormai priva di vecchie liturgie diventate obsolete. Nella produzione musicale sono le competenze allargate dell’imprenditore – capace di fungere da manager, impresario, promoter e discografico – a fare la differenza: ne parlerà il fondatore di Music Experience Francesco Del Maro nel corso del suo workshop, in programma sabato 9 giugno, che si terrà nell'ambito di Medimex 2018, la fiera internazionale dedicata all'industria musicale. Sarà possibile partecipare al workshop iscrivendosi gratuitamente a questo indirizzo entro il prossimo lunedì 21 maggio.

A Medimex 2018 si terranno anche i seguenti panel:

- Italian Music Export, venerdì 8 giugno (clicca qui per i dettagli)

- Know your rights – Conosci i tuoi diritti e impara come funziona e cambia il collecting in Italia, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)

- La label del futuro, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)