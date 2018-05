In una fase storica in cui carriere artistiche, opportunità di scouting e linee di ricavo delle label sono fortemente determinate dallo streaming, una case study dedicata all’ecosistema YouTube che ne esplori in profondità funzionamento e meccanismi: di questo, e di altro, tratterà l'incontro con Chiara Santoro, strategic partnership manager di YouTube, in programma il prossimo 8 giugno a Taranto nell'ambito di Medimex 2018, la fiera internazionale dedicata all'industria musicale. Sarà possibile partecipare al workshop iscrivendosi gratuitamente a questo indirizzo entro il prossimo lunedì 21 maggio.

A Medimex 2018 si terranno anche i seguenti panel:

- Italian Music Export, venerdì 8 giugno (clicca qui per i dettagli)

- Know your rights – Conosci i tuoi diritti e impara come funziona e cambia il collecting in Italia, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)

- La label del futuro, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)