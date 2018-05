Cosa c'è dietro la musica che ascoltiamo sui principali servizi di streaming musicale operanti sul mercato? Ne parlerà Paola Catò, Digital Sales & Partner Development di Sony Music Italy, nel corso del workshop in programma il prossimo 8 giugno a Taranto nell'ambito di Medimex 2018, la fiera internazionale dedicata all'industria musicale. L'incontro - al quale è possibile iscriversi gratuitamente a questo indirizzo, entro il prossimo 21 maggio - tratterà i temi del playlisting come dell’insieme delle strategie e dei meccanismi promozionali e distributivi della discografia, nonché della definizione di un nuovo prodotto consumer che ha nuove dinamiche di ingaggio e modelli di business per artisti e per l’intera industria.

A Medimex 2018 si terranno anche i seguenti panel:

- Italian Music Export, venerdì 8 giugno (clicca qui per i dettagli)

- Know your rights – Conosci i tuoi diritti e impara come funziona e cambia il collecting in Italia, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)

- La label del futuro, sabato 9 giugno (clicca qui per i dettagli)