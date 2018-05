Il quinto album in studio del rapper romano è una miscela di suoni e caratteri trap e cantautorali, riuniti insieme con un unico obiettivo: destare le coscienze a suon di sveglie.

È un disco insolito questo “Buongiorno Italia”, che punta in alto quando si propone di risvegliare le coscienze attraverso un ascolto, sul modello del concept album, che inizia – non a caso, ovviamente – con “Sveglia!” e chiude con “Svegliatemi quando”. Con espedienti interessanti, come la scelta di Jesto di calarsi in diversi personaggi, come sua madre, ad esempio, o i suoi fan, in brani quali “Mio figlio” e “Note vocali”, il disco del rapper si staglia dal panorama dei suoi colleghi suggerendoci che, avvicinandoci a “Buongiorno Italia”, dovremmo armarci di un ascolto più attento.