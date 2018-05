Eleviole? ha concluso il suo viaggio in bicicletta in Portogallo che l’ha portata da Oporto a Finisterre, e nei prossimi giorni pubblicherà l’album “Dove non si tocca”. Rockol ha pubblicato i suoi appunti di viaggio, in parole e immagini.

L'arrivo a Finisterre.

"L'ultimo giorno di un viaggio è quello in cui il tempo si ferma. Questo mio ultimo giorno sa di vento fortissimo che sposta me e la bici, sa di sole, di salite spinte a mano per poter alzare la testa. Il faro di Finisterre sull'oceano immenso racconta le storie di chi, per un motivo qualsiasi, lo ha sfiorato. Da oggi racconterà anche del nostro piccolo grande viaggio su due ruote, verso dove non si tocca. Grazie per il vostro tempo che avete regalato a a questa avventura."

Ecco l'ultimo messaggio di Eleviole? da Finisterre

