Secondo voci circolanti sul web, che non sono state però assolutamente confermate dall'anonimo cantante napoletano e dal suo management, Liberato potrebbe fare un altro concerto, stavolta a Roma, dopo aver suonato sul lungomare di Napoli e dopo aver annunciato un concerto a Milano (il 9 giugno, al Barrio's, in zona Barona). Liberato è solito annunciare i suoi concerti tramite post sui suoi canali social ufficiali: così ha fatto per Napoli e così ha fatto anche per Milano. Per quanto riguarda la vociferata e non confermata data romana, sui canali social ufficiali di Liberato non c'è alcun accenno all'esibizione. Da verifiche effettuate da Rockol non esistono evidenze, per il momento, che l'annuncio di questa data sia direttamente da collegare al management dell'artista.